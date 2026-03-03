Вирощування редиски в касетах – це зручний спосіб отримати вітамінний урожай, не виходячи з квартири

Коли за вікном лише тільки несміливий натяк на весну, ваше підвіконня вже готове перетворитися на невеликий город. І вирощування редиски в касетах – це зручний спосіб отримати вітамінний урожай, не виходячи з квартири. «Добрі новини» розповідають, як можна виростити ідеальну редиску в касетах.

Чому редиску потрібно вирощувати в касетах?

Касетне вирощування має кілька переваг:

Кожна рослина отримує власний простір. Коренеплід формується рівномірно, не деформується через конкуренцію та не потребує проріджування. Контроль за поливом стає простішим. Волога розподіляється локально, без перезволоження сусідніх рослин. Це особливо важливо, якщо ви зберігаєте розсаду на підвіконні, де випаровування відбувається повільніше, ніж у відкритому ґрунті. Касети легко переставляти. Ви можете повертати їх до світла й навіть переносити в інше приміщення за зміни температури.

Як використовувати касети?

Для редиски підійдуть касети з об’ємом комірки від 80 до 120 мілілітрів і глибиною не менше 5-6 сантиметрів. Менший об’єм обмежує розвиток коренеплоду, а надто великі комірки недоцільні для такої компактної культури.

У кожну комірку потрібно висівати по одній насінині. Це дозволить уникнути загущення та отримати акуратні й вирівняні коренеплоди.

Також для проростання потрібна правильна температура, адже редис не любить спеку. Під час проростання температура повинна становити +18–22°C. Після появи сходів її бажано знизити до +14–18°C, щоб рослини не витягувалися.

Світловий день має тривати 10–12 годин. У похмурі періоди варто передбачити додаткове підсвічування. А субстрат має бути легким, пухким та водопроникним. Підійде універсальна суміш для овочевих культур із додаванням перліту або піску.