У березні можна садити яблуні, груші, сливи, черешні, абрикоси та горіхи

Березень – найкращий час для оновлення саду. Молоді дерева і кущі легко приживаються, якщо правильно обрати саджанці і висаджувати їх у підготовлений ґрунт. Що і коли можна садити, пише VSN.

Коли висаджувати рослини

Перед посадкою переконайтеся, що ґрунт розтанув і не містить мерзлих грудок. У березні можна садити яблуні, груші, сливи, черешні, абрикоси та горіхи. У південних регіонах додають персики і вишні. З декоративних кущів добре приживаються жасмин і бузок.

Бруньки на саджанцях не повинні бути набряклими, інакше рослина може погано прижитися.

Як обрати якісний саджанець

Вік рослини до двох років оптимальний для пересадки. Старші дерева при пересадці легше пошкоджуються. Перевірте кореневу шийку: вона має мати загоєну ранку або невеликий пеньок. Коріння повинно бути розвиненим, з великою кількістю дрібних відростків. Стовбур рівний, без тріщин, а гілки відходять під кутом не менше 45°.

Саджанці в контейнерах зберігають кореневу систему краще, ніж просто пересипані землею рослини.

Де купувати саджанці

Найнадійніший варіант – розплідники, де можна отримати консультацію фахівця і підібрати сорт під умови вашої ділянки. Якщо розплідника немає, скористайтеся перевіреними інтернет-магазинами.

Як врятувати підсохлий саджанець

Якщо коріння саджанця підсохло, його можна відновити. Замочіть рослину у воді кімнатної температури на 2–3 дні. Інший варіант – поживний розчин із сечовини, суперфосфату і стимулятора росту «Корневін» на відро води. Після замочування висаджуйте саджанець у пухкий, родючий ґрунт і регулярно поливайте перший місяць. Увага до рослини на початковому етапі допоможе їй добре прижитися і дати щедрий урожай.