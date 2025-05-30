Коли розсада перцю вже готова до висадки у відкритий ґрунт, варто задуматись не лише про вибір місця, а й про правильну «підтримку»

Якщо ви шукаєте простий, бюджетний і природний спосіб виростити перець без хімічного навантаження на ґрунт, метод з пшоном – саме те, що вам потрібно. Він підходить як для відкритих грядок, так і для теплиць. Такий підхід не лише зменшує витрати, а й сприяє екологічно чистому вирощуванню овочів. Як правильно його використати, пише Dailynews.

Забудьте про хімію

Коли розсада перцю вже готова до висадки у відкритий ґрунт, варто задуматись не лише про вибір місця, а й про правильну «підтримку» рослини з перших днів. Замість того, щоб сипати в лунку готові суміші, спробуйте використати звичайне пшоно.

Для цього вам знадобиться невелика кількість крупи – об’єму з пластикового стаканчика цілком вистачить на одну лунку. Насипте пшоно на дно посадкової ямки, полийте його теплою водою, а потім висадіть розсаду перцю. Засипте рослину землею і злегка ущільніть ґрунт.

Чому саме пшоно

Пшоно поступово розкладається в ґрунті, виділяючи поживні речовини, які стимулюють ріст кореневої системи і зміцнюють рослину. Завдяки такому натуральному підживленню перець отримує необхідні мікроелементи природним шляхом. Це безпечно, екологічно і не менш ефективно, ніж покупні суміші. Цей спосіб ідеально підходить для тих, хто хоче вирощувати органічні овочі без використання хімії.

Мінімальний догляд – максимальний результат

Після висадки зазвичай не потрібно додавати інші добрива, достатньо час від часу розпушувати ґрунт і стежити за рівнем вологості. Перець, підживлений пшоном, добре приживається, швидко розвивається і формує міцні кущі. Врожай вас приємно здивує: плоди будуть великими, соковитими й ароматними.