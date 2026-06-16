Плями можна прибрати, якщо діяти правильно та не зволікати

Плями від фарби на килимі можуть виглядати складними для очищення, однак у більшості випадків їх можна прибрати, якщо діяти правильно та не зволікати. Martha Stewart розповідає, що робити, якщо фарба потрапила на ваш килим.

Як діяти одразу після появи плями?

Найперше, що потрібно зробити – прибрати надлишки фарби з поверхні килима. Їх можна зняти ложкою або пластиковою лопаткою, не втираючи у ворс.

Далі пляму потрібно акуратно промочити чистою тканиною або паперовим рушником.

Як видалити водоемульсійну фарбу?

Для фарб на водній основі зазвичай використовують теплу воду та мийний засіб. Просто наповніть миску теплою водою та додайте столову ложку безбарвного засобу для миття посуду. Змочіть чисту білу тканину та ретельно промокніть пляму. Процедуру повторюйте кілька разів, постійно замінюючи забруднену тканину на нову.

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Для стійкої або дуже пігментованої плями налийте невелику кількість мильної суміші на забруднення та дайте їй проникнути протягом 5–10 хвилин, перш ніж продовжити процес промокання.

Після цього змийте пляму чистою теплою водою та ретельно промокніть чистим сухим білим рушником.

Як прибрати масляну фарбу?

Масляні фарби складніше піддаються очищенню. Однак є дієві методи, які допоможуть відновити килим після забруднення. Якщо мило з водою не допомагає, експерти радять спробувати мінеральний спирт.

Просто налийте невелику кількість спирту на чисту білу тканину та промокніть пляму. Не наливайте мінеральний спирт безпосередньо на килим. Продовжуйте промокати пляму мінеральним спиртом, поки фарба не зникне.

Після цього промийте пляму чистою теплою водою та промокніть чистим сухим білим рушником.

Якщо ж пляма не піддається, можна спробувати повторити ті самі дії з ацетоном. Однак слід бути дуже обережним і ніколи не лити ацетон на поверхню килима. Спробуйте провести тест на прихованій ділянці, щоб перевірити, як килим реагує на ацетон.