Щоб бур'ян не повертався, достатньо дотримуватися кількох простих правил

Мокрець, або зірочник середній, є одним із найпоширеніших бурʼянів на городах. Він швидко вкриває грядки щільним зеленим килимом, відбираючи у культурних рослин воду, поживні речовини та світло. Якщо не контролювати його поширення, урожайність овочів може суттєво знизитися. Як позбутися цього бурʼяну можливо, пише Every Day.

Чому мокрець швидко поширюється

Найкраще мокрець почувається на вологих, слабкокислих ґрунтах. Особливо активно він росте на затінених ділянках або там, де після поливу чи дощів довго застоюється волога.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Кожна рослина здатна утворити тисячі насінин, які можуть зберігати схожість у ґрунті протягом кількох років. Саме тому навіть після ретельного прополювання бурʼян нерідко зʼявляється знову.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Механічні способи боротьби

Найефективніше видаляти мокрець, поки він ще молодий і не почав цвісти.

Для цього рекомендується:

регулярно прополювати грядки після дощу або поливу, коли земля мʼяка;

видаляти бурʼян разом із корінням;

не залишати вирвані рослини на грядках, якщо вони вже утворили насіння.

Після очищення ділянки бажано замульчувати ґрунт, щоб пригальмувати появу нових сходів.

Мульчування допомагає стримати ріст бурʼянів

Шар мульчі завтовшки 5–8 сантиметрів значно зменшує кількість мокрецю.

Для мульчування можна використовувати:

солому;

скошену підсушену траву без насіння;

компост;

подрібнену кору;

тирсу, що добре перепріла.

Мульча не лише пригнічує бурʼяни, а й допомагає довше утримувати вологу в ґрунті.

Натуральні засоби

Деякі городники застосовують оцтовий розчин для точкового знищення бурʼянів. Його використовують лише на доріжках або в місцях, де немає культурних рослин, адже оцет здатний пошкодити будь-яку зелену рослинність, на яку потрапить.

Не менш важливо покращити стан самого ґрунту. Якщо він надто кислий, восени або ранньою весною можна внести доломітове борошно чи інші матеріали для розкислення відповідно до результатів аналізу ґрунту.

Коли варто використовувати гербіциди

Якщо мокрець масово поширився на занедбаній ділянці, іноді застосовують гербіциди суцільної дії. Такі препарати використовують лише до висаджування культур або після збирання врожаю, суворо дотримуючись інструкції виробника.

На грядках із овочами їх застосовують украй обережно, щоб не пошкодити культурні рослини.

Як не допустити повторної появи мокрецю

Щоб бурʼян не повертався, достатньо дотримуватися кількох простих правил:

регулярно прополювати молоді сходи;

не допускати цвітіння й утворення насіння;

використовувати мульчу;

не перезволожувати ґрунт;

дотримуватися сівозміни;

підтримувати родючість і збалансовану кислотність ґрунту.

Комплексний догляд за ділянкою дозволяє значно скоротити кількість мокрецю вже протягом одного сезону. Якщо не давати бурʼяну розмножуватися, з кожним роком його на городі ставатиме дедалі менше, а культурні рослини отримуватимуть більше простору для росту й формування щедрого врожаю.