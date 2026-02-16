Важливо вчасно розпізнати, коли м'ясо зіпсувалося

Придбати свіже м’ясо – це лише половина справи: не менш важливо вчасно розпізнати, коли воно зіпсувалося. Хоча інколи м’ясо може виглядати нормально, воно може бути вже непридатним для споживання. УНІАН розповідає, як визначити – зіпсоване м’ясо чи ні.

Як визначити зіпсоване м’ясо курки?

Зіпсовану курку можна визначити за кількома ознаками:

Слиз – м’ясо покривається рівним шаром в’язкого слизу. Запах – різкий та неприємний. Колір – з’являються плями зеленого кольору та потемнілі ділянки.

Як визначити зіпсоване м’ясо яловичини?

Яловичина дуже швидко псується, тому довго лежати в холодильнику вона не може. М’ясо не варто купувати, якщо ви помітили такі ознаки:

Різкий запах – яловичина повинна пахнути нейтрально. Плями – потемніння м’яса до сірого кольору, поява жовтих плям або обвітреність говорять про низьку якість продукту. Структура – при натисканні м’ясо повинно бути пружним без виділення соку.

Як визначити зіпсоване м’ясо свинини?

М’ясо свинини може містити шкідливі бактерії та глисти, які необхідно усувати, піддаючи м’ясо ретельній термічній обробці. Але якщо ви купили несвіжий шматок м’яса, то приготування не допоможе. Варто звернути увагу на такі нюанси: