За даними ЦГЗ в Україні за 4 місяці зареєстровано майже 16 тисяч гострих кишкових інфекцій

У теплу пору року гострі кишкові інфекції (ГКІ) трапляються особливо часто. Це одні з найпоширеніших інфекційних хвороб, які можуть спричинити серйозні ускладнення, передусім у дітей. За даними Центру громадського здоров’я, за чотири місяці 2025 року в Україні зареєстровано майже 16 тисяч випадків гострих кишкових інфекцій.

Що робити, щоб не захворіти?

Головні способи зараження – споживання неякісної їжі або води, купання у забруднених водоймах, а також недотримання правил гігієни (брудні руки чи предмети побуту), повідомило 20 червня МОЗ і опублікувало поради, дотримуючись яких можна уникнути гострих кишкових інфецій.

«Найчастіше збудники кишкових інфекцій ховаються в сирому м’ясі, яйцях, непастеризованому молоці, морепродуктах, а також у немитих овочах та фруктах. Особливо небезпечні готові страви, молочні продукти, яйця та кондитерські вироби, Вони нерідко стають джерелом інфекції», – кажуть у відомстві.

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Спеціалісти МОЗ дають поради, дотримуючись яких вдасться прожити літо без проблем.

При яких симптомах негайно звертатися до лікаря?

Якщо все-таки сталося так, що ви захворіли і у вас є такі нижче перераховані симптоми, то відразу зверніться до лікаря:

сухість у роті та горлі;

підвищена температура, що супроводжується діареєю і блювотою;

переймоподібні болі в животі;

незначне сечовипускання або його відсутність.