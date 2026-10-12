Для цього способу вам потрібне борошно та шматок тканини

Навіть перевірений рецепт не завжди гарантує ідеальний результат: іноді страва виходить надто солоною. Проте поспішати виливати маринад або викидати заготівлю не варто. Pixel Inform розповідає, як прибрати зайву сіль із маринованих грибів.

Як врятувати пересолені гриби?

Для цього способу вам потрібне борошно та шматок тканини. На середину тканини потрібно написати 2 ложки борошна та зав’язати щільний вузол.

Цей незвичний «пристрій» слід опустити у банку з соліннями на 15–20 хвилин, наче чайний пакетик.

Автори лайфхаку зазначають, що борошно вбере зайву сіль. Через це і гриби, і маринад стануть менш солоними.

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