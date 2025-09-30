Перш ніж застосовувати цей метод, важливо завершити всі стандартні осінні процедури

Миші та зайці активно шукають їжу й часто пошкоджують кору дерев, що може спричинити їхнє ослаблення або навіть загибель. І хоча хімічні засоби залишаються популярними, існує природна й безпечна альтернатива – використаний наповнювач для котячого туалету. Детальніше про такий метод пишуть «Добрі новини».

Цей метод працює завдяки різкому запаху, що залишається після перебування тварини. Аромат сечі хижаків сприймається гризунами як сигнал небезпеки, тому вони намагаються уникати таких ділянок. У результаті, навколо дерев створюється невидимий «бар’єр», який не шкодить ані рослинам, ані домашнім тваринам.

Як правильно використовувати наповнювач

Захисні заходи варто починати після початку стабільних морозів, коли активність шкідників особливо зростає. Використаний наповнювач рівномірно розсипають навколо стовбурів дерев, формуючи коло шириною 30-40 см. Щоб уникнути рознесення гранул вітром, їх бажано злегка присипати землею. Для додаткового ефекту можна викласти гілки хвойних дерев, вони створять ще один захисний шар.

Попередня підготовка

Перш ніж застосовувати цей метод, важливо завершити всі стандартні осінні процедури: очистити пристовбурні зони, внести добрива, провести обробку дерев від захворювань. Наповнювач відлякує гризунів, однак для захисту від холоду необхідно додатково утеплити кореневу зону мульчею, а стовбур – мішковиною чи агроволокном.