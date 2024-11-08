Живцювати колеуси можна і в холодну пору року

Попри те, що колеуси не дуже невибагливі у вирощуванні, восени з ними можуть бути проблеми. Ці декоративні багаторічники бояться холоду й не можуть у листопаді залишатися у горщиках чи в саду. Рослини можна забрати в будинок, але на підвіконні їм не вистачатиме світла, і вони, швидше за все, почнуть хворіти. «Зелена садиба» розповідає, як розмножити колеуси живцюванням і зберегти їх до весни.

Як вибрати живці

Найкраще живцювати колеуси весною чи влітку, коли вони активно ростуть. Однак і восени, і взимку відсоток того, що живці приймуться, буде високим.

Живцювати колеуси слід лише верхівками пагонів. Потрібно, щоб живець мав 2-3 пари листя. Проте гарно вкорінюються і коротші пагони. Довжина живців має становити 10-15 см. Особливо життєздатними будуть живці, які зрізали внизу куща з трохи здерев'янілих гілочок.

Коли ви нарізали живці, то залиште їх приблизно на годину, щоб підсохнули зрізи. Необов'язково, але для профілактики можна присипати їх попелом.

Листя колеусів може мати різноманітні візерунки. Фото Unsplash

Живцювання у воді

Для живцювання колеусів у воді слід вибрати прозорий посуд, в який буде зручно занурювати у воду нижню частину пагонів. Вода повинна мати кімнатну температуру й бути чистою, не з водогону.

Під водою має опинитися 1-3 см нижньої частини пагона. Не ставте дуже багато живців в одну склянку – буде достатньо 5-6. Важливо, щоб у воду не потрапляло листя.

Періодично міняйте воду або доливайте, коли вона випаровується. Якщо низ пагона підгниває, то його можна підрізати.

Перші корені на живцях мають з'явитися на другий тиждень після того, як ви поставили рослини у воду. Якщо живці дуже молоді або ви занадто занурили їх у воду, вони можуть викривитися. Це не є проблемою й коли висадите їх у горщик, то вони швидко виправляться.

Колеус буде готовим до висадження у горщик, коли коріння живців виросте приблизно на 1 см. Рослина не любить багато простору у горщиках, тому можна висаджувати кілька живців в одну посудину. Весною їх можна розсадити у різні горщики або, коли стане тепло, у відкритий ґрунт.

Вкорінення одразу у горщиках

Горщики для колеусів повинні мати дренажні отвори. Використовуйте універсальний чи ґрунт для розсади. Проте вкорінювати колеуси можна навіть у піску.

Субстрат для живців потрібен вологий, але не мокрий, тому найкраще обприскати пульверизатором. Зачекайте кілька годин, щоб волога розподілилася рівномірно й зробіть в ньому отвори. В кожен отвір встроміть живець на 2-3 см й акуратно притисніть землю до пагона. У загальному горщику відстань між рослинами має становити приблизно 4-6 см.

Не поливайте живці під час висадження. Горщики з колеусами мають простояти кілька днів у напівтіні при кімнатній температурі. Підливайте колеуси теплою відстояною водою, коли поверхня ґрунту підсохне. Згодом вкорінені живці потрібно буде пересадити в контейнери з поживним ґрунтом, де вони ростимуть до весни.

Колеусам потрібно багато світла. Фото Unsplash

Як доглядати за молодими колеусами

Живці гарно ростимуть на яскравому освітленні з притіненням в полудень. Взимку поставте їх на підвіконня, що виходять на схід. Для притінення підійдуть підвіконня з південного боку.

Поливати живці слід дуже обережно: дефіцит або ж надлишок води зашкодить рослинам. Орієнтуйтесь за просиханням верхнього шару ґрунту.

Підживлювати колеуси потрібно ближче до весни. Прищипувати верхівки рослин, щоб стимулювати ріст, можна лише тоді, коли молоді пагони матимуть по три пари листочків.

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