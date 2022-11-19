Існують спеціальні оздоблювальні звукопоглинальні матеріали

Квартира – місце, де людина повинна відпочивати після важкого робочого дня й отримувати заряд позитивної енергії. Але все це нівелюється при наявності навколишнього шуму. Гучний шум впливає, в першу чергу, на нервову систему, погіршує настрій, відволікає від задуманого, знижує працездатність і заважає спати. Це вторгнення в особистий простір людини. Пояснюємо, як можна забезпечити шумоізоляцію у своєму помешканні.

Найкраще подбати про шумоізоляцію відразу після будівництва будинку чи купівлі квартири до оздоблювальних робіт. Проте така можливість є не у всіх. Якщо вам заважає в помешканні шум, слід добре подумати, наскільки капітальними мають бути ремонтні роботи, та визначити джерело шуму: чи потрібна повна звукоізоляція житла, чи досить однієї кімнати; чи треба зробити лише шумоізоляцію стелі та підлоги в квартирі, або досить замінити вікно, яке виходить на галасливу вулицю; розрахувати вартість робіт та продумати, на чому можна зекономити.

Важливо також пам’ятати, що небажані децибели можуть проникати не тільки крізь стіни, підлогу та стелю, а й через монтажні коробки та розетки, стояки опалення й водопроводу, вентиляцію, двері та вікна.

Основні технології для якісної звукоізоляції

Головні вимоги до звукоізоляції в квартирі – ступінь поглинання і відбиття звуку. Для цього найчастіше використовують комбінації різних шарів матеріалу при ремонті квартири:

1. Для поглинальної частини оптимальна м’яка, волокниста або бульбашкова структура. Саме така будова шару найкраще гасить звукову хвилю.

2. Відображальний шар має високу щільність і достатню товщину. Такий матеріал відображає шум у зворотний бік, при цьому розсіюючи його.

Повна шумоізоляція квартири здійснюється за комбінації цих двох шарів декількома способами:

1. Після монтажу несучих конструкцій кожен шар шумоізоляції укладають окремо. Це з’їдає більше простору, але гарантує більш високу якість звукоізоляції. Цей метод частіше використовується для стін.

2. Застосовуються спеціальні панелі, в складі яких уже на виробництві вкладене все необхідне. Вони не сильно впливають на товщину перекриттів, швидко встановлюються і є більш бюджетним варіантом. Оптимально для ізоляції стелі.

3. Плаваючий. Призначений для звукоізоляції підлоги. Не вимагає фіксувальних компонентів.

Найпоширеніші матеріали для шумоізоляції:

мінеральна вата – класичний та універсальний матеріал (доступний, екологічний, вогнестійкий), підходить для будь-яких поверхонь; н е рекомендується для квартир або кімнат з підвищеною вологістю;

багатошарові ЗІПС-панелі – матеріал, що підходить для безкаркасної шумоізоляції; с кладається з суміші мінеральної вати та гіпсових волокон; о сновний недолік – велика вага;

пробкові листи – екологічно чистий матеріал, який застосовується для покриття стін, стель і підлог, м ає хорошу шумову непроникність і утримує тепло, не боїться перепадів температур, має невелику вагу, стійкий до хімічних засобів і рідин;

пінополіетилен – часто продається в комплекті з покриттям для підлоги, відрізняється дешевизною та простотою монтажу (використовується в якості підкладки), але має меншу ефективність;

рідка шумоізоляція – за допомогою спеціального обладнання на поверхню розпорошується засіб, який утворює шар пінополіуретану до 3 см, з верху використовуються облицювальні плити або гіпсокартон; п ідходить для будь-яких конструкцій;

шумопласт – гранульований матеріал, який використовується для «плаваючих підлог»;

звукоізоляційні мембрани – відносно новий гравець на ринку, п ідходить для будь-яких поверхонь і завдяки тонкощі свого матеріалу не «краде» простір в приміщеннях;

шамот – гранульований матеріал, який створюється з обпаленої глини та використовується як наповнювача для бетону; м оже застосовуватися для звукоізоляції стелі та підлоги.

Шумоізоляція стін

Після попереднього очищення стін монтується або каркасним способом, або із застосуванням комплексних сендвіч-панелей. Завжди вимагає скріплювальних елементів або конструкцій.

Крім того, існують спеціальні оздоблювальні звукопоглинальні матеріали. Це пробкові покриття, поліуретанові плити, звукоізоляційні шпалери. Такий варіант економить простір і відрізняється легкістю монтажу.

Звукоізоляція стелі

Шумоізоляція стелі відрізняється тим, що при монтажі конструкції потрібно максимально економити простір для збереження висоти стелі. Тому найчастіше для звукоізоляції застосовують комбіновані панелі з хорошою кріпильної конструкцією. Звукоізоляція стелі буде оптимальною при шумоізоляції підлоги сусідів вище.

Шумоізоляція підлоги

Для звукоізоляції підлоги переважно використовують один з трьох методів:

1. «Плаваюча стяжка» – конструкція, в якій передбачається, що шар цементно-піщаної стяжки укладається поверх звукоізолюючого матеріалу. В цілому так можна знизити рівень ударного шуму на 20 до 40 дБ (все залежить від товщини матеріалу).

2. Підлога на лагах – лаги встановлюються на віброізолюючий матеріал, а простір між ними заповнюється шумоізоляційними матеріалами. Найчастіше застосовується в дерев’яних будинках, а також в будівлях з істотними обмеженнями несучих здібностей.

3. ЗІПС-відлога – система, що складається з готових сендвіч-панелей, які можна встановити всього за 1 день, тому метод часто застосовується, коли є жорсткі часові обмеження. Панелі складаються, як правило, з двох листів гіпсоволокна та звукопоглинального шару між ними.

За матеріалами W2 Studio, «БМК-Атлант»

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