Існують прості натуральні інгредієнти які допоможуть отримати густу підливу, без грудочок

Борошно часто використовують для загущення підливи, однак це не єдиний спосіб отримати потрібну консистенцію. Існують прості натуральні інгредієнти які допоможуть отримати густу підливу, без грудочок. ТСН розповідає, що додати до підливи, щоб вона вийшла ідеальною.

Чому слід готувати підливу без борошна?

Під час приготування підливи борошно потрібно правильно обсмажувати та ретельно розмішувати, інакше можуть утворитися грудочки. Також борошно часто приглушує природний смак м’яса, овочів або грибів.

Що додати у підливу, щоб вона вийшла густою?

Одним із найпростіших способів загустити підливу є звичайна цибуля та морква. Спочатку овочі обсмажують до золотистого кольору, після чого додають трохи бульйону й тушкують до повної м’якості.

Готові овочі подрібнюють занурювальним блендером або протирають через сито. Отримане пюре повертають у сковороду разом із м’ясним соком або бульйоном. Саме овочева маса робить підливу густою, ніжною та надає їй природної солодкуватої нотки.

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Якщо ви готуєте підливу до котлет або тушкованого м’яса, ви можете додати до неї якісну томатну пасту або подрібнені у власному соку помідори. Пасту або помідори потрібно кілька хвилин обсмажити разом із овочами.

Завдяки цьому смак стане глибшим, а підлива набуде гарного кольору.

Як зробити смак підливи виразнішим?

Важливо також підібрати правильні спеції. Лавровий лист, чорний перець, паприка, сушений часник, чебрець або розмарин гарно підкреслюють смак м’яса.

А наприкінці приготування ви можете додати шматочок масла. Воно зробить підливу шовковистою та додасть їй вершкового аромату.