Звичайна спеція, яку часто додають до страв, може стати надійним помічником у догляді за рослинами. Куркума містить активну речовину – куркумін, що має виражені протигрибкові та антибактеріальні властивості. Завдяки цьому її використовують для профілактики та боротьби з поширеними хворобами рослин, особливо у періоди підвищеної вологості. Як вона працює, пише «Експерт».

Як куркума захищає рослини

Розчин на основі куркуми допомагає стримувати розвиток борошнистої роси та плямистості листя. Окрім цього, засіб діє як природний репелент проти шкідників. Попелиця та мурахи не переносять такого середовища, адже на поверхні листя утворюється тонкий захисний шар.

Для приготування настою використовують теплу воду та невелику кількість рідкого мила. Це дозволяє розчину краще утримуватися на рослинах і діяти довше.

Використання у ґрунті

Куркуму можна додавати і безпосередньо в землю під час висаджування рослин. Це допомагає знизити ризик появи плісняви та гнилі біля коріння. Особливо корисний такий підхід для молодих саджанців, які потребують додаткового захисту.

Важливі поради

Не варто перевищувати рекомендовану кількість спеції. Надмірне внесення може вплинути на стан ґрунту та уповільнити ріст рослин. Найкраще обробляти грядки у вечірній час, коли сонце вже неактивне. Це допоможе уникнути пошкодження листя та не завадить корисним комахам.