Спеціалісти рекомендують прати чорний одяг лише тоді, коли це справді необхідно

Чорний одяг з часом втрачає насиченість кольору, стає тьмяним або набуває сірого відтінку. Це відбувається через часте прання, вплив гарячої води та неправильний догляд. Однак є прості способи, які допомагають довше зберегти глибокий чорний колір тканини. Southern Living розповідає, як запобігти вицвітанню чорного одягу.

Як запобігти вицвітанню чорного одягу?

Мінімізуйте часте прання.

Щоб чорний одяг не вицвітав, краще зменшити частоту прання, щоб барвники не встигали вимивалися. Щоб одяг не мав затхлого запаху, провітрюйте його або обробляйте паром між праннями. Спеціалісти рекомендують прати чорний одяг лише тоді, коли це справді необхідно.

Правильні методи прання.

Завжди періть чорний одяг вивернутим навиворіт у холодній воді зі спеціальними пральними засобами для темних кольорів. Також ви можете вибрати більш м’які засоби для темних речей, щоб запобігти вимиванню барвників.

Уникайте кондиціонерів та відбілювачів.

Кондиціонер для білизни може впливати на барвники та спричиняти їх руйнування, що призводить до втрати кольору. Те саме стосується відбілювача. Ніколи не використовуйте відбілювач на чорному одязі, адже він його знебарвить.

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Не використовуйте сушильну машину.

Чорний одяг найкраще сушити на повітрі, тому уникайте сушіння в сушильній машині. Але якщо вам доводиться використовувати сушильну машину, вибирайте найнижчу температуру та виймайте речі, як тільки вони висохнуть. Чорний одяг також радять сушити навиворіт.