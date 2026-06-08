Текстура рушників може пошкодити делікатний одяг

Чимало людей намагаються максимально заповнити пральну машину, поєднуючи рушники з іншими речами. Однак такий підхід не завжди є правильним. Фахівці зазначають, що деякі речі не варто прати разом із рушниками, адже це може призвести до пошкодження, появи ворсу або погіршення якості прання. Sоuthern Living розповідає, які речі не можна прати з рушниками.

Які речі не варто прати разом з рушниками?

Одяг для спортзалу.

Спортивний одяг виготовлений з легких високоякісних тканин, розроблених для відведення поту, що дозволяє йому швидко випаровуватися. Рушники ж призначені для поглинання та утримання вологи, що робить їх важкими. Тому інструкції щодо прання та сушіння цих двох видів речей майже протилежні.

Тканина спортивного одягу потребує нижчої температури прання та сушіння, щоб зберегти свою еластичність. Рушники потребують вищої температури прання, щоб знищити бактерії.

Мереживо та тканини з прикрасами.

Шорстка текстура рушників може пошкодити делікатний мереживний одяг та тканини з прикрасами. Результатом можуть бути зачіпки, розтягування або розриви. Делікатні тканини слід прати на легкому режимі, тоді як рушники потребують тривалішого циклу перемішування та вищої швидкості віджиму, щоб видалити зайву вологу після останнього полоскання.

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Шовковий одяг або постільна білизна.

Вони теж потребують делікатного поводження. Шовкові вироби слід прати з використанням м’якого мийного засобу в прохолодній воді на делікатному режимі, щоб уникнути пошкоджень та надмірного зморщування тканини.

Джинси.

Джинси та рушники – майже однакової ваги, але їх не слід прати разом. Спільне прання може призвести до надмірного зносу рушників через металеву фурнітуру. Крім того, джинси часто линяють, тому фарба може перенестись на світлі рушники.

Пледи та одяг з мікрофібри.

Мікрофібра – це синтетична тканина, яку слід прати окремо від бавовняних рушників. Бавовняні рушники виділяють ворсинки, які можуть залишати пух на пледах та одягу з мікрофібри.

Купальники.

Купальні костюми часто виготовляються з тканин, які потребують низьких температур під час прання та сушіння, а також м’якого мийного засобу, який допоможе зберегти їм еластичність.