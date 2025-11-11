Під час осінньої посадки достатньо насипати 3-4 грами солі в кожну лунку

Досвідчені городники мають свій перевірений секрет, який допомагає уникнути пошкодження озимої цибулі шкідниками. Виявляється, що звичайна кухонна сіль – ефективний і недорогий спосіб створити природний бар’єр від цибулевої мухи та її личинок. Як її правильно застосувати, пишуть «Новини.Live».

Простий прийом під час посадки

Під час осінньої посадки достатньо насипати 3-4 грами солі в кожну лунку або злегка присипати нею рядки. Так утворюється мінеральний захисний шар, який не дозволяє шкідникам підходити до цибулин. Цибулева муха уникає засоленого ґрунту, тому не відкладає там яйця.

Важливо не переборщити: надлишок солі може пошкодити саму рослину та погіршити структуру землі.

Як сіль впливає на цибулеву муху

Сіль не лише відлякує дорослих комах, а й пригнічує розвиток личинок у ґрунті. Вона знижує вологість біля цибулини, створюючи умови, в яких шкідник не може вижити. Такий природний метод діє м’яко, не шкодить урожаю й не накопичує токсичних речовин у землі.

Весняна профілактика сольовим розчином

Якщо цибуля вже посаджена без солі, можна провести весняну обробку:

Розчиніть 300 грамів кухонної солі у відрі води (10 літрів). Полийте міжряддя, уникаючи потрапляння розчину на листя. Через 10 днів повторіть процедуру.

Вдале сусідство на грядці

Ще один природний спосіб захисту – правильно підібрані культури. Морква чудово відлякує цибулеву муху своїм запахом. Якщо висадити цибулю поруч із морквою, аромати рослин взаємно відлякуватимуть шкідників: морквяна муха не переносить запах цибулі, а цибулева – моркви. Такий союз допомагає отримати здоровий урожай без використання хімічних засобів.