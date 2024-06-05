Черв’яки у ягодах з’являються через вишневу муху

Вишня – одне з улюблених дерев українських садівників. Воно витривале, невибагливе, а його смачні та корисні ягоди добре смакують. Але вишні регулярно страждають від шкідників.

Попелиця на вишні

Від попелиці особливо потерпають саджанці вишні. Дрібні личинки, що з'являються на листі і пагонах ранньою весною, утворюють цілі колонії, а їхні літаючі самиці розносять попелиць по всьому саду, пише «Флористікс».

У момент появи личинок, до розпускання бруньок і при температурі повітря не нижче 5ºC, вишню обприскують «Нітрафеном» або «Олеокупрітом», а трохи пізніше, до початку цвітіння, проводять обробку «Карбофосом», «Метафосом» або «Фосфамідом». Протягом літа за необхідності обробку інсектицидами можна повторити.

Черв'яки у вишні

Черв’яки у ягодах з’являються через вишневу муху. Це крихітний шкідник, який проводить зиму в коконі у верхньому шарі ґрунту, а як тільки стає тепло – вилітає і харчується паддю попелиць і соком плодів вишні, відкладаючи в них яйця.

Ранні сорти вишнева муха вражає набагато рідше, ніж середньостиглі і пізні. Обробку інсектицидами («Іскрою», «Актарою», «Блискавкою») проти вишневої мухи проводять двічі:

першу – коли прогріється земля і температура повітря стане вище 18 ºC, а мухи масово почнуть вилітати з-під землі;

другу обробку проведіть через 10-15 днів після першої, але не пізніше, ніж за два тижні до дозрівання плодів.

Профілактика появи комах

Першу весняну профілактичну обробку вишні слід провести до початку сокоруху.

Попередньо потрібно обрізати вишню і обробити зрізи однопроцентним розчином мідного купоросу з подальшим покриттям великих ран садовим варом.

Потім розчинити у 10 літрах води 700 г сечовини та обприскати вишні і пристовбурові кола.

Якщо ви запізнилися і бруньки на вишні вже почали бубнявіти, сечовина може викликати опік, тому замість неї обробіть дерева «Нітрафеном», «Фітавермом», «Акаріном», «Агравертіном» або іншим препаратом подібної дії.

В цей же час проведіть обробку вишні «Цирконом» або «Екоберіном», щоб підвищити її протидію хворобам і погодним катаклізмам.

Обробка вишні від шкідників

Після першої весняної обробки вишні сечовиною від комах, що зимували у корі і у ґрунті, йде друга обробка у період бутонізації.

Її можна поєднати з обприскуванням вишні від хвороб, додавши у розчин хлорокису міді 80 г, карбофосу або 60 г бензофосфату. Відразу після цвітіння дерева обприскують розчином бензофосфату (60 г на 10 л води) або карбофосу (80 г на 10 л води).

За три тижні до дозрівання плодів потрібно обробити вишню розчином карбофосу або іншого схожого препарату проти шкідників. Після збору врожаю ще раз обприскайте вишню карбофосом, бензофосфатом, переметріном або іншим хімікатом схожої дії.