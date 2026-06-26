Комарів приваблюють місця, де накопичується волога

Влітку комарі легко проникають у квартири через відчинені вікна. Вони не лише заважають спати, а й створюють постійний дискомфорт. Щоб зменшити їх кількість і захистити оселю, достатньо дотримуватися кількох простих, але дієвих правил. ТСН розповідає, як захиститися від комарів.

Встановіть москітні сітки.

Це найефективніший спосіб боротьби з комарами. Москітні сітки на вікнах створюють надійний бар’єр, який не заважає провітрюванню.

Усуньте джерела вологи.

Комарів приваблюють місця, де накопичується волога. Саме там вони можуть відкладати яйця. Не залишайте надовго воду в піддонах для квітів, відрах чи інших відкритих місткостях.

Використовуйте фумігатори.

Фумігатори працюють завдяки пластинам або рідинам, які відлякують або знищують комарі. Для максимального ефекту їх рекомендують вмикати за 30–60 хвилин до сну.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Використайте природні аромати.

Деякі запахи можуть відлякувати комарів. Спробуйте використати ефірні олії лаванди, м’яти, базиліка, евкаліпта або гвоздики в аромалампах чи дифузорах.

Не залишайте ввечері яскраве світло біля відкритих вікон.

У темний час доби освітлення привертає увагу багатьох комах. Якщо вікно відчинене, краще використовувати щільні штори або вимикати зайве світло поруч із ним. Це допоможе зменшити кількість комарів у квартирі.