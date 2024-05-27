Комарі і різні комахи можуть зіпсувати не лише відпочинок, а й ніч, бо не дають заснути

Зараз є гарна погода для відпочинку. Та насолоджуватися теплом і літом, особливо у вечірній час, не дають комарі і різні комахи. Вони не дозволяють спокійно погуляти не лише біля водойм, а й просто посидіти на балконі, терасі чи у дворі. І вікно у квартирі через них також неможливо відчинити. Утім, вихід є. Натуральні ефірні олії, повідомляє Vita4You, допоможуть захиститися від настирливих комах і насолоджуватися літніми вечорами.

Лаванда

Олія лаванди є однією з найулюбленіших ефірних олій, окрім розслаблюючих властивостей для тіла та духу, вона також може допомогти провести спокійні вечори без комарів та комах. Багато хто висаджує лаванду на подвір’ях, у садах, бо її запах відлякує різних комах і жуків.

Ефірна олія лаванди є дуже хорошим засобом від різних укусів. Її можна наносити безпосередньо на місце укусу за допомогою ватного тампона. Вона має регенеруючі та заспокійливі властивості. Але будьте обережні, не виходьте за межі укусу, бо ефірні олії потрібно розчиняти в базовій олії перед нанесенням на шкіру, інакше вони можуть викликати подразнення.

Чебрець

Не повірите, наскільки ефективний чебрець у боротьбі з комарами. У дослідженні 2005 року було вивчено ефективність п’ятьох компонентів ефірної олії чебрецю для відлякування комарів. Встановлено: всі п’ять мали однакову або в деяких випадках (альфа-терпінен і карвакрол) більшу ефективність і тривалість, ніж ДЕТА (найпопулярніший компонент репелентів комах).

Герань

Окрім чудового та чуттєвого аромату, вона допоможе у боротьбі з комарами. Її властивості відлякувати комах роблять герань ідеальним вибором для літа, оскільки завдяки її аромату можна створити олію для тіла, яка відлякує комарів.

Евкаліпт

Він корисний не лише взимку, коли поліпшує дихання, а й влітку. Ефірна олія евкаліпта, особливо лимонного евкаліпта, має особливий запах, який відлякує комарів та інших комах.

Цитронелла

Ще одна натуральна речовина, яка допоможе відлякати комарів. Не випадково у багатьох літніх свічках і засобах від комах міститься як основна речовина цитронелла. Тож ви також можете озброїтися ефірною олією цитронелли: капнути 1-2 краплі в свічки, або розчинити кілька крапель у мигдальній олії та зробити власний лосьйон-мус.

Як використовувати ефірні масла?

Є кілька способів скористатися перевагами ефірних олій та їх властивостями: