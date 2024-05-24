Чоловік не знав, що всі проблеми зі здоров'ям - через укус кліща оЧервоних кіле

У 58-річного мешканця Волині Леоніда К. понад пів року трималася висока температура, 38 градусів, боліла голова і була сильна загальна слабкість. Чоловік ходив по різних клініках різних міст України, проходив різноманітні обстеження, але добитися нормальної температури тіла і точного діагнозу так і не вдавалося: як тільки він переставав пити медикаменти, температура знову піднімалася до 38 градусів. За порадою знайомих хворий приїхав на обстеження у Львівську обласну інфекційну лікарню.

Лікарка-інфекціоністка Ірина Пестушко повідомила ZAXID.NET, що до інфекційної лікарні пацієнт потрапив з високою температурою, бактерійною інфекцією, сильним головним болем, болем у м’язах, суглобах, зниженням гостроти зору і сильною загальною слабкістю.

«Ми пацієнта ретельно обстежили: зробили рентген, УЗД та інші обстеження, але не побачили жодних причин для такого стану пацієнта. Тоді вирішили зробити пункцію і побачили, що у нього є вірусний менінгоенцефаліт (запалення головного мозку). І почали обстежувати пацієнта на всі можливі віруси: герпес, цитомегаловіруси та інші, а також зробили обстеження на борелії. Результат обстеження крові на борелії прийшов позитивний», – каже Ірина Пестушко.

Чоловікові поставили діагноз: нейробореліоз – ураження центральної нервової системи. І призначили відповідне лікування. Після курсу лікування температура впала до нормальних показників і минулого тижня пацієнта виписали додому.

Пацієнт ніяк не пов’язував свій стан з укусом кліща, бо характерної для укусу еритеми на тілі не бачив, хоч він часто ходить в ліс, живе за містом у зеленій зоні. Його інколи кусали кліщі, але особливих проблем зі здоров’ям раніше не виникало.

Ірина Пестушко каже, що після укусу кліща нейробореліоз діагностують нечасто, останній випадок нейробореліозу був приблизно п’ять років тому.

Нагадаємо, укус кліща може викликати хворобу Лайма – інфекційне захворювання, яке може мати хронічний або гострий перебіг і уражати серце, суглоби, нервову систему і шкірні покриви. Тож якщо помітили на тілі кліща чи червоні плями невідомого походження, обов’язково проконсультуйтеся з лікарем.

Ризик зараження на хворобу Лайма, як кажуть лікарі, залежить від тривалості присмоктування. Якщо кліщ був на тілі менше ніж добу, ймовірність інфікування доволі мала, проте після третьої доби наближається до 100%.