При правильному заморожуванні ці продукти не зіпсуються та їх смак не зміниться

Якщо вийшло так, що сосисок або сардельок більше, ніж ви можете використати одразу, їх можна безпечно зберігати в морозильній камері. При правильному підході та дотриманні термінів продукт залишатиметься придатним для подальшого приготування. УНІАН розповідає, як правильно заморожувати сосиски та сардельки.

Як заморожувати сосиски та сардельки?

Заморожувати м’ясні вироби краще повністю, не нарізаючи на шматочки та не знімаючи з них оболонку. Перед заморожуванням сосиски краще порційно розфасувати.

Важливо враховувати, скільки можуть зберігатися сосиски в морозильній камері. Сосиски та сардельки не повинні зберігатися замороженими понад 2 місяці. Після цього терміну їх смак та структура почне псуватися. Тому обов’язково напишіть на пакеті дату заморозки, щоб не забути про терміни зберігання.