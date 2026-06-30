Для цього важливо правильно підготувати фрукти та обрати відповідний спосіб заморожування

Заморожування – один із найкращих способів зберегти абрикоси на зиму. Якщо зробити все правильно, плоди залишаться соковитими та збережуть більшість корисних властивостей. Для цього важливо правильно підготувати фрукти та обрати відповідний спосіб заморожування. ТСН розповідає, як зробити все правильно.

Особливості заморожування абрикосів

Іноді заморожені абрикоси під час зберігання в холодильнику починають темніти. І причина цього у ферментації, яка відбувається через повільне заморожування фруктів. Потемніла м’якуш втрачає привабливий вигляд, смакові якості та вітамін С. Після розморожування абрикос втрачає форму та перетворюється на кашу.

Проте уникнути цієї неприємності допомагає шокове заморожування – швидке за максимально низької температури. На великих виробництвах це роблять за -50°С. Але для побутових морозильних камер максимум – це -24°С. Цього також вистачить для якісного збереження врожаю протягом декількох сезонів.

Зберігати заморожені абрикоси потрібно в пакетах або харчових пластмасових лотках. Бажано сортувати їх такими обсягами, які потрібні для разового вживання. Повторно розморожений продукт не можна відправляти до морозильної камери.

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Як заморозити цілі абрикоси?

Цілі абрикоси промийте та просушіть. Викладіть фрукти один біля одного на піддон та помістіть в морозильну камеру. Коли фрукти замерзнуть, розфасуйте абрикоси по пакетах чи лоткам, та знову покладіть до морозилки.

Як заморозити абрикоси половинками?

Спочатку абрикоси промийте та просушіть. Видаліть з них кісточки та поділіть на половинки. Викладіть фрукти на піддон, поставте до морозильної камери для швидкого заморожування. Після того як фрукти замерзли, їх слід розфасувати по пакетах та знову покласти до морозильної камери.

Як заморозити абрикоси з цукром у вигляді пюре?

Абрикоси помити, очистити від кісточок. Збити блендером абрикоси з цукром чи без нього до стану пюре. Отримане пюре розфасувати та заморозити.

Цукор при заморожуванні не є консервантом, тому його кількість змінює лише смак, і не впливає на збереження продукту. Тому додавати його можна на смак.