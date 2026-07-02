Перець добре зберігає смак навіть після тривалого зберігання

Болгарський перець – один із найкращих овочів для заморожування, адже він добре зберігає смак навіть після тривалого зберігання. Southern Living розповідає, як правильно заморожувати перець.

Як заморозити болгарський перець?

Спочатку ретельно помийте болгарський перець та очистіть від насіння та плодоніжки. Наріжте його до потрібного вам розміру. Нарізка одразу у потрібну форму дозволяє зручно використовувати перець без попереднього розморожування.

Щоб шматочки не злиплися, їх потрібно спочатку розкласти одним шаром на деко та покласти в морозильник. Після того як перець стане твердим, його можна перекласти у пакет або контейнер придатний для заморожування.

У морозильній камері перець може зберігатися до 12 місяців.

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