Заморожувати кавун цілком безпечно

Кавун справді можна заморозити, однак після розморожування він уже не буде таким самим, як свіжий. Martha Stewart розповідає, що відбувається з кавуном у морозилці та як правильно його заморозити.

Що відбувається з кавуном у морозилці?

Заморожувати кавун цілком безпечно. І найбільша зміна, яку ви помітите, буде в текстурі. Під час заморожування рідина всередині клітин перетворюється на лід і розширюється, через що пошкоджується клітинна структура м’якуша.

Фахівчиня з харчових технологій Еббі Тіль порівнює кристалики льоду із крихітними гострими списами, які пошкоджують клітинну структуру кавуна.

«Коли кавун розморожується, ці пошкоджені клітини вже не можуть підтримувати свою структуру або внутрішній тиск, який забезпечує твердість рослинних клітин. Коли вода витікає з клітин, кавун втрачає свою хрустку текстуру і стає м’якшим та водянистішим», – зазначила вона.

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Проте більша частина смаку залишається незмінною. Основні смакові та ароматичні сполуки в кавуні залишаються після заморожування.

Заморожування також добре зберігає поживні речовини. Низькі температури уповільнюють хімічні реакції, які поступово руйнують вітаміни та антиоксиданти, тому заморожений кавун може зберегти більше поживних речовин, ніж кавун, який зберігається при кімнатній температурі.

Як заморозити кавун?

Щоб отримати найкращий результат, візьміть стиглий свіжий кавун.