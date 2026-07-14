Заморожену кукурудзу можна використовувати для приготування гарнірів, салатів або подавати як самостійну страву

Заморожування солодкої кукурудзи – простий спосіб зробити запас на зиму та довше зберегти смак сезонного продукту. Таку кукурудзу можна використовувати для приготування гарнірів, салатів або подавати як самостійну страву. Ukr.Media розповідає, як правильно заморозити кукурудзу на зиму.

Як обрати кукурудзу?

Для заморожування важливо вибрати якісні качани. Перед заготівлею рекомендується відварити один із качанів і скуштувати, щоб переконатися, що кукурудза має хороший смак.

Після цього з качанів слід зняти листя та видалити стебла на кожному качані.

Навіть бланшувати кукурудзу?

Наступний етап – бланшування. Для цього у великій каструлі необхідно довести воду до кипіння, після чого опустити в неї кілька качанів і варити їх протягом трьох хвилин. Якщо кукурудзи багато, її краще готувати невеликими порціями.

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Поки качани варяться, приготуйте тару з крижаною водою. Як тільки час варіння підійде до кінця, кукурудзу потрібно одразу ж перекласти в крижану воду. Через 3 хвилини качани можна дістати з води й дати висохнути.

Як правильно заморожувати?

Кукурудзу можна заморожувати як цілком в качанах, так і окремо зернами.

Якщо ви залишаєте качани цілими, їх рекомендується помістити в герметичний контейнер або вакуумну упаковку. Зерна ж найкраще зберігати у щільно закритих пакетах чи контейнерах, щоб вони не вбирали сторонні запахи.