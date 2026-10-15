Щоб кускус вийшов ніжним і розсипчастим, достатньо залити його окропом у правильній пропорції та залишити на декілька хвилин

Щоб кускус вийшов ніжним і розсипчастим, достатньо залити його окропом у правильній пропорції та залишити на кілька хвилин. Так ви отримаєте готову крупу, яку можна подавати як гарнір до різних страв. Pixel Inform розповідає, як правильно запарювати кускус.

Як приготувати кускус у домашніх умовах?

Для приготування кускусу потрібні однакові пропорції крупи та води. Варити його не потрібно: достатньо залити окропом, накрити посуд кришкою та залишити на 5 хвилин. Потім розпушіть кускус виделкою, щоб зерна не злипалися.

У якому посуді варто готувати кускус?

У країнах Сходу для приготування кускусу використовують двоярусну пароварку: на нижньому рівні готують м’ясо, а на верхньому пропарюють крупу. Готові інгредієнти можна подавати окремо або разом.

Для солодкого кускусу використовують глиняну каструлю з видовженою кришкою.

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Однак на звичайній кухні такий посуд трапляється рідко, тому його можна замінити сотейником або емальованою каструлею.