Для цього не потрібна фритюрниця чи велика кількість олії

Курячі стегна можна приготувати так, щоб м’ясо залишилося соковитим, а шкірка вийшла хрусткою. Для цього не потрібна фритюрниця чи велика кількість олії. Real Simple розповідає, як правильно приготувати курячі стегна.

Айві Одом, авторка книги My Southern Kitchen, поділилася набагато ефективнішим способом. Вона починає готувати стегна на холодній сковороді, найкраще чавунній, і без додавання олії.

За її словами, якщо викласти стегна на холодну сковороду, жир у шкірці поступово витоплюватиметься в міру її нагрівання.

«Так шкірка стає хрусткою по всій товщині, а м’ясо біля кістки починає готуватися ще до утворення скоринки, поки жир поступово витоплюється», – зазначила Одом.

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Куряча шкірка містить достатньо жиру, тому додавати олію не потрібно. Під час нагрівання він витоплюється, і м’ясо готується у власному жирі, зберігаючи виразний смак.

Як приготувати курячі стегна?

Перед приготуванням дуже важливо добре просушити курячі стегенця, щоб зробити шкірку ще більш хрусткою.

Потім добре посоліть стегенця з обох боків, викладіть їх на сковороду та поставте на середній вогонь.

Смажте, поки шкірка не стане золотисто-коричневою, приблизно 10–15 хв.

Переверніть курку шкіркою догори й поставте сковороду в духовку, розігріту до 175 °C. Запікайте, доки термометр у найтовстішій частині стегна, не торкаючись кістки, не покаже 74 °C. Це займе ще приблизно 8–10 хв.