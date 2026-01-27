Якщо леза втратили гостроту, спробуйте використати яєчну шкаралупу

Тупі леза блендера можуть зіпсувати весь процес подрібнення. Натомість є простий спосіб, який дозволяє швидко заточити леза всього за кулька хвилин, використовуючи те, що, ймовірно, уже є на вашій кухні. УНІАН розповідає, який продукт потрібно перемолоти в блендері, щоб заточити леза.

Як можна швидко заточити леза блендера?

Якщо леза втратили гостроту, спробуйте використати яєчну шкаралупу. Вона допоможе заточити леза не гірше за інші способи. Для цього вам потрібно лише покласти жменю сухої яєчної шкаралупи в чашу блендера, комбайна або кавомолки, закрити кришкою та запустити процес перемелювання на 1 хвилину. Після цього порошок, який вийшов, слід викинути, пристрій промити та висушити.

Перемелювання шкаралупи навряд чи замінить похід до майстра, проте такого способу достатньо, щоб пристрій добре подрібнював їжу ще якийсь час.