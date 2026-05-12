Найчастіше це трапляється через контакт очищеної картоплі із повітрям або особливості сорту

Після варіння картопля інколи темніє або набуває неапетитного жовтуватого відтінку. Найчастіше це трапляється через контакт очищеної картоплі із повітрям або особливості сорту. Однак кулінари радять простий спосіб, який допоможе зберегти світлий колір картоплі. Pixel Inform розповідає, що допоможе зберегти колір картоплі під час варіння.

Як зберегти колір картоплі?

Під час варіння до каструлі радять додати трохи лимонного соку. Кислота допоможе картоплі не темніти та зберегти світлий відтінок після приготування. Замість соку також можна використати невелику кількість лимонної кислоти: колір картоплі також збережеться.

Також у каструлю можна додати 2–3 часточки лимона. Не варто боятися, що це погіршить смак картоплі, навпаки, смак гарніру стане цікавішим.