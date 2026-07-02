Правильні дії можуть допомогти зберегти малину довше свіжою

Малина – одна з найніжніших ягід, тому вона часто псується вже через кілька днів після покупки. Проте правильні дії можуть допомогти зберегти малину довше свіжою. Southern Living розповідає, як правильно зберігати малину.

Як зберігати малину, щоб вона довше зберігалася?

Підтримка прохолодної температури та уникнення вологи – ось ключові фактори, що дозволяють продовжити термін зберігання малини.

Зберігайте малину в холодильнику.

Малина дуже швидко псується, тому слід якомога швидше помістити її в холодильник. Покладіть її в неглибоку миску, вистелену паперовим рушником, щоб він вбирав зайву вологу. Уникайте зберігання в герметичних контейнерах.

Ви можете зберігати малину в оригінальній упаковці, в якій вона була придбана, оскільки вона забезпечує циркуляцію повітря.

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Зберігайте малину в передній частині холодильника, а не в задній, де температура нижча, і не в ящику для овочів, де вологість може бути занадто високою, що призведе до її швидкого висихання.

Забезпечте хорошу циркуляцію повітря

Важливо забезпечити хорошу циркуляцію повітря навколо малини, щоб запобігти появі цвілі. Якщо ви зберігаєте малину в пакеті, тримайте його злегка відкритим і розкладіть ягоди одним шаром, щоб уникнути пошкодження.

Перевіряйте малину щодня.

Щодня оглядайте малину та видаляйте ягоди, що мають ознаки псування, щоб запобігти поширенню псування на інші ягоди.

Поводьтеся обережно.

Шеф-кухарі радять поводитися з малиною обережно, щоб уникнути пошкоджень, які можуть прискорити процес псування. Під час збору ягід не стискайте їх. Натомість візьміть ягоду за плодоніжку великим і вказівним пальцями та обережно потягніть. Дозріла ягода має відірватися легко.

Не мийте малину відразу.

Повернувшись додому, не мийте малину одразу, інакше ягоди можуть стати м’якими та запліснявіти. Найкраще мити малину безпосередньо перед вживанням.

Щоб помити малину, покладіть її в друшляк і промийте під холодною водою. Акуратно викладіть ягоди на паперові рушники та промокніть їх.