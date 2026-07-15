Соління огірків запускає процес осмосу, який виводить воду з клітин огірка

Свіжі огірки роблять літні салати соковитими та освіжаючими, однак через велику кількість вологи вони швидко пускають сік. У результаті страва стає водянистою, а самі огірки втрачають свою хрусткість. The Spruce Eats розповідає, як уникнути цього за допомогою солі.

Чому варто солити огірки?

Соління огірків запускає процес осмосу, який виводить воду з клітин огірка, одночасно підсилюючи його смак. Окрім цього сіль також підкреслює тонкі смакові нотки, які інакше ви могли б пропустити.

Цією технікою користуються шеф-кухарі, щоб надлишкова волога не псувала страви або соуси.

Як правильно солити огірки?

Соління огірків – це настільки просте завдання, що вам потрібно просто посолити овочі і дозволити осмосу зробити всю важку роботу за вас. Робити це варто на початку приготування вечері.

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Вам знадобиться близько чверті чайної ложки звичайної солі на приблизно 450 грамів огірків. Огірки слід помити, нарізати та покласти у друшляк, встановлений над раковиною, і лише потім солити. Можна їх злегка перемішати, щоб сіль рівномірно покрила огірки. Далі огірки потрібно залишити постояти, поки вони не почнуть виділяти воду – приблизно 5–10 хвилин.

Дехто любить потім змивати сіль або промокати огірки насухо, але чи робити це – вирішувати виключно вам. Якщо ви все-таки змиваєте сіль, обов’язково добре процідіть огірки, щоб не додати ще більше води до готової страви.