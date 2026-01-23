Експерти зазначають, що просте закриття жалюзі або штор взимку може зменшити втрати тепла на 15-17%

У холодну пору, коли опалення може бути нестабільним або вимкненим, багато українців шукають прості способи зберегти тепло у домі без значних витрат. Express розповідає, як зберегти тепло у квартирі без утеплювачів.

Простий спосіб утримати тепло

Експерти зазначають, що просте закриття жалюзі або штор взимку може зменшити втрати тепла на 15–17%. Однак спеціалізовані термоштори працюють удвічі ефективніше – вони можуть скоротити витік тепла до 30% шляхом створення бар’єра між холодним склом та кімнатою за допомогою кількох шарів матеріалу.

Щоб цей спосіб працював ефективно, штори потрібно вішати на кілька сантиметрів вище вікна та перекривати його з обох боків. Також переконайтеся, що вони висять щонайменше на кілька сантиметрів нижче вікна та перекриваються посередині. Встановлюйте їх якомога ближче до вікна, так ви запобігатимете протягам.

Також корисно відкривати штори в сонячні дні, щоб природне тепло та світло підвищувало температуру в кімнаті, а з настанням сутінків щільно закривати їх для «утримання» накопиченого тепла.