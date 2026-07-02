Без правильного підходу до зберігання вже за кілька днів перець може стати м’яким

Болгарський перець здається досить «витривалим» овочем, але насправді він швидко втрачає свіжість через високий вміст вологи. Без правильного підходу до зберігання вже за кілька днів він може стати м’яким, зморщеним або навіть почати псуватися. Southern Living розповідає, як правильно зберігати болгарський перець.

Як правильно зберігати свіжий перець?

Найкраще місце для зберігання – холодильник, зокрема відділення для овочів. Там підтримується оптимальна вологість та температура, що сповільнює псування.

Важливі правила:

Не мити перець перед зберіганням. Класти його в сухий відкритий контейнер або пакет із вентиляцією. Тримати окремо від сильно зволожених овочів.

У таких умовах перець може залишатися свіжим приблизно 1–2 тижні.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Як зберігати нарізаний перець?

Після нарізання термін зберігання значно скорочується. Щоб уповільнити псування: