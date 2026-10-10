Розрізаний гарбуз доволі швидко втрачає свіжість за кімнатної температури

Розрізаний гарбуз доволі швидко втрачає свіжість за кімнатної температури, тому для тривалішого зберігання його потрібно прибрати в холодильник. Ukr.Media розповідає, як зберігати гарбуз в холодильнику.

Як довше зберегти гарбуз у холодильнику?

Очищений або нарізаний гарбуз за правильних умов можна зберігати в холодильнику приблизно тиждень. Якщо шматочки щільно загорнути у фольгу або покласти у вакуумний пакет, цей термін може збільшитися до двох тижнів.

Перед тим як класти розрізаний гарбуз у холодильник, варто добре очистити його від насіння та залишків насіннєвого м’якуша. Це допоможе підготувати його до подальшого зберігання та зменшити ризик швидкого псування.