Розрізаний гарбуз може пролежати у холодильнику до двох тижнів: як його правильно зберігати
Розрізаний гарбуз доволі швидко втрачає свіжість за кімнатної температури
Розрізаний гарбуз доволі швидко втрачає свіжість за кімнатної температури, тому для тривалішого зберігання його потрібно прибрати в холодильник. Ukr.Media розповідає, як зберігати гарбуз в холодильнику.
Як довше зберегти гарбуз у холодильнику?
Очищений або нарізаний гарбуз за правильних умов можна зберігати в холодильнику приблизно тиждень. Якщо шматочки щільно загорнути у фольгу або покласти у вакуумний пакет, цей термін може збільшитися до двох тижнів.
Перед тим як класти розрізаний гарбуз у холодильник, варто добре очистити його від насіння та залишків насіннєвого м’якуша. Це допоможе підготувати його до подальшого зберігання та зменшити ризик швидкого псування.
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