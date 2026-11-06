Цілі гранати мають тривалий термін зберігання

Гранати можуть залишатися свіжими кілька тижнів, а за правильних умов – навіть до двох місяців. Однак тривалість зберігання залежить від температури, вологості та того, чи цілий плід, чи вже очищений. Martha Stewart розповідає, як зберігати цілі гранати та очищені зерна, щоб вони якомога довше залишалися свіжими.

Як зберігати цілі гранати?

Цілі гранати можуть довго залишатися свіжими, якщо тримати їх у прохолодному, сухому місці, захищеному від прямих сонячних променів. Якщо плануєте з’їсти плоди протягом кількох днів, їх можна залишити на кухонній стільниці або у вазі для фруктів. Для тривалішого зберігання краще покласти гранати в холодильник.

«Багато хто вважає, що гранати слід зберігати на кухонній стільниці, оскільки у більшості продуктових магазинів їх продають за кімнатної температури», – розповідає Дженні Фінке, магістерка наук, зареєстрована дієтологиня з компанії Metabolic Dietitian.

Не мийте гранати перед зберіганням, незалежно від того, де плануєте їх тримати – на кухонній стільниці чи в холодильнику. Шкірка захищає плоди, а волога, що залишається на ній після миття, може спричинити їхнє псування.

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Також тримайте гранати подалі від яблук, бананів та інших фруктів, які виділяють етилен, оскільки цей газ може прискорити псування плодів.

Як довго зберігаються цілі гранати?

За кімнатної температури, наприклад на столі чи у вазі для фруктів, гранати залишаються свіжими до тижня. У холодильнику, зокрема в ящику для овочів, їх можна зберігати до двох місяців.

Як зберігати зерна граната?

Як тільки ви витягнете зерна з граната, починається відлік часу.

«Шкірка – це ідеальний природний захист. Вона зберігає зерна в чудовому стані для вживання, але після того, як ви їх витягнете, їх потрібно обов’язково зберігати в холодильнику, інакше вони почнуть псуватися», – зазначає Деррік Міллер, президент компанії POM Wonderful – найбільшого виробника та постачальника свіжих гранатів і гранатового соку у Сполучених Штатах.

Дженні Фінке радить ретельно просушити зерна перед тим, як зберігати їх у неглибокій герметичній ємності.

«Якщо на дно посудини покласти невеликий шматок паперового рушника, це допоможе зібрати залишки вологи, завдяки чому зерна довше залишатимуться свіжими», – зазначає вона.

Як довго зберігаються зерна граната?

У герметичній ємності в холодильнику зерна граната залишаються свіжими до тижня.