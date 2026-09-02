Виправити це можна без спеціальних органайзерів: для цього потрібно використати клейкі гачки

Кришки від каструль та сковорідок часто займають багато місця в кухонних шафах і постійно падають одна на одну. І виправити це можна без спеціальних органайзерів: для цього потрібно використати клейкі гачки. Нunker розповідає, як просто зберігати кришки у кухонній шафі.

Як зберігати кришки у шафі?

Для такого способу знадобляться лише невеликі клейкі гачки, які легко прикріпити до поверхні. Їх можна прикріпити до внутрішньої частини дверцят так, щоб гачки могли утримувати кришку за ручку.

Перед наклеюванням поверхню потрібно очистити, знежирити та обов’язково висушити. Так гачки триматимуться набагато краще.

Потім просто прикладіть кришку до дверцят і позначте, де будуть розташовані гачки. Після цього закріпіть два гачки: один гачок розміщується зверху, інший – знизу, щоб кришка надійно трималася.

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Скриншот з ютуб-каналу AtHomeWithQuita.

Таким чином кришка не лежатиме серед каструль та сковорідок, а вертикально фіксуватиметься на дверцятах. Це також звільняє додатковий простір на полицях та допомагає підтримувати порядок у шафі.