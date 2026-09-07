Перед зимовим зберіганням одяг потрібно перебрати, випрати та добре висушити, а потім правильно упакувати

З настанням холодів літні речі зазвичай ховають до шафи, однак просто скласти їх у купу недостатньо. Перед зимовим зберіганням одяг потрібно перебрати, випрати та добре висушити, а потім правильно упакувати. Independent розповідає, як правильно зберігати літній одяг на наступний сезон.

Посортуйте одяг перед зберіганням.

Перед тим як прибирати літній гардероб у шафу, його варто розділити на кілька категорій: те що залишиться, потребує ремонту, можна віддати або вже час викинути. Такий підхід дозволяє не займати місце речам, які вже не потрібні.

Обов’язково почистьте брудний одяг.

Перед тривалим зберіганням усі речі потрібно очистити від плям. Залишені на тканині плями від їжі або пилку з часом можуть привабити комах, які можуть погризти ваш одяг.

Ретельно продумайте, де зберігати упаковані речі.

Якщо у вас обмежений простір, вакуумне пакування одягу – чудовий варіант. Але цей спосіб пакування не підходить для делікатних вовняних, хутряних або пір’яних виробів, оскільки тривале стискання здатне сплющити волокна та пошкодити тканину.

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Для делікатних речей краще використовувати коробки або зберігати їх на вішаках Місце під ліжком можна теж використатися для контейнерів із сезонним одягом.

Правильно вішайте одяг.

Якщо ви вішаєте якісь речі, тут також є кілька речей, які слід врахувати. Обирайте міцні вішаки, які не іржавіють і не псують тканини. Структуровані речі, такі як жакети, штани та спідниці, добре підходять для вішаків.

Для делікатних тканин, такий як сукні з бісеру або шовкові блузки, використовуйте оксамитові вішаки. Однак трикотажні речі слід зберігати в коробках, щоб вони не деформувалися.

Для захисту одягу від пилу можна використовувати тканинні чохли. Вони пропускають повітря та зменшують ризик накопичення вологи.

Як складати речі в коробки?

Коли ви пакуєте речі в коробки, одяг краще скручувати, а не складати. Такий спосіб запобігає утворенню складок. Особливо літній трикотаж краще скручувати, а не вішати на вішак.

Якщо ви обираєте картонні коробки, переконайтеся, що вони не містять кислот.

«Картонні коробки, які ви берете в супермаркеті, не є безпечними для зберігання одягу. Ці коробки виготовлені з деревної целюлози, яка може виділяти кислоти та спричиняти пожовтіння й плями на одязі. Крім того, клей, який використовується для склеювання цих коробок, може приваблювати комах», – попереджає Мері Марлоу Леверетт, експертка з домознавства та догляду за тканинами.

Пластикові контейнери – найкращий варіант для зберігання одягу, оскільки вони захищають від вологи та комах. Експертка радить вистелити контейнер чистим простирадлом із 100% бавовни або безкислотним папером, щоб делікатні речі не торкалися пластикового контейнера.