Низька температура допомагає сповільнити розвиток бактерій та подовжити термін її зберігання

Лохина найкраще зберігає свіжість у холодильнику. Низька температура допомагає сповільнити розвиток бактерій та подовжити термін її зберігання. Southern Living розповідає, як правильно зберігати лохину в холодильнику.

Як правильно зберігати лохину?

Лохина справді любить холод. Низькі температури зменшують ріст бактерій, зберігають твердість і запобігають псуванню. Усе це сприяє тому, що лохина довше зберігається.

Якщо свіжа лохина в контейнері, який пропускає повітря, це ідеально. Потік повітря всередині допомагає зменшити накопичення вологи, що може призвести до появи цвілі.

Зберігати лохину в герметичному контейнері не рекомендуються, оскільки герметичні контейнери можуть затримувати вологу та збільшувати ризик псування. Якщо в оригінальному контейнері недостатньо циркуляції повітря, найкраще перекласти ягоди в повітропроникний контейнер, вистелений паперовими рушниками. Рушники допоможуть поглинути зайву вологу, допомагаючи довше зберігати ягоди свіжими.

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Як довго зберігається лохина в холодильнику?

Лохина зазвичай зберігається в холодильнику від 5 до 10 днів. Зберігання її в секції холодильника з низьким рівнем вологості, допомагає їй довше залишатися свіжою.

Лохина, залишена при кімнатній температурі, має коротший термін зберігання – лише кілька днів.