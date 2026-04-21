Будуть свіжими довше, ніж в упаковці: як слід зберігати сосиски в холодильнику
Сосиски належать до швидкопсувних продуктів, тому неправильне зберігання може швидко зробити їх небезпечними для вживання. Щоб уникнути псування і зберегти свіжість, важливо дотримуватися простих правил. BHG розповідає, як правильно зберігати сосиски в холодильнику, щоб вони не зіпсувалися.
Як зберігати сосиски в холодильнику?
Джеймі Бахам, магістерка наук, дієтологиня та власниця Ladybug Nutrition розповіла, що відкриту упаковку слід якомога швидше зберігати в холодильнику при температурі 4°C. Сосиски можна зберігати в оригінальній упаковці, якщо вона складена або запечата, але Бахам радить перекласти їх у герметичний пакет або контейнер. Це допоможе зберегти їх свіжими та соковитими довше.
Вона також зазначила, що відкриті сосиски краще з’їсти протягом тижня.
Як визначити свіжість сосисок?
Навіть у межах допустимого терміну варто перевіряти стан сосисок. Ось головні ознаки псування:
- Зовнішній вигляд. Якщо сосиски виглядають сіруватими, зеленуватими або загалом темнішими, ніж зазвичай, це ознака того, що їх варто викинути.
- Запах. Якщо ви відчуваєте неприємний або різкий запах – сосиски вже зіпсовані.
- Текстура. Якщо сосиски слизькі або липкі на дотик, така текстура може сигналізувати про псування.