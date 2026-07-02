Проте правильне зберігання допоможе довше зберегти ягоди щільними й свіжими

Малина дуже ніжна літня ягода, яка навіть за правильного транспортування може швидко розм’якнути та навіть вкритися пліснявою. Проте правильне зберігання допоможе довше зберегти ягоди щільними й свіжими. Southern Living розповідає, як зберігати малину, щоб вона не розм’якла.

Як зберігати малину, щоб вона не розм’якла?

Не мийте ягоди одразу

Після миття на поверхні малини залишається волога, яка й прискорює її псування. Через це ягоди швидше стають м’якими та втрачають свою форму. Саме тому малину рекомендують мити лише перед вживанням.

Одразу переберіть ягоди

Перед тим як поставити малину в холодильник, варто уважно оглянути її та прибрати м’яті, пошкоджені або запліснявілі ягоди. Навіть одна зіпсована ягода може виділяти вологу та пришвидшити розм’якшення інших.

Зберігайте в один шар

Щоб запобігти розмоканню, зберігайте малину в один шар, щоб нижні ягоди не опинилися під вагою верхніх.

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Найкраще зберігати малину в неглибокому контейнері або залишити в упаковці з вентиляційними отворами, щоб повітря могла вільно циркулювати.

Використовуйте паперовий рушник

Щоб ягоди довше залишалися пружними, на дно контейнера можна покласти паперовий рушник. Він вбиратиме зайву вологу, яка накопичуватиметься під час зберігання.

Водночас не можна герметично закривати контейнер, адже конденсат лише пришвидшує розмокання малини.