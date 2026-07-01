Підготовка до заморожування має вирішальне значення

Малина – дуже ніжна ягода, яка легко розм’якшується через надлишок вологи або механічний тиск. Саме тому підготовка до заморожування має вирішальне значення: від неї залежить, чи збереже ягода форму після заморожування. Southern Living розповідає, чи справді потрібно мити малину перед заморожуванням.

Чи потрібно мити малину перед заморожуванням?

Фахівці пояснюють: мити малину перед заморожування потрібно, але робити це слід дуже обережно. Зайва волога під час заморожування перетворюється на кристали льоду, які можуть легко зруйнувати структуру ягоди. Через це малина після розморожування стає м’якою та водянистою.

Як правильно заморозити малину?