Качани швидко втратять соковитість і можуть зіпсуватися, якщо тримати їх в невідповідному місці

Варена кукурудза залишається смачною лише за умови правильного зберігання. Якщо залишити її за кімнатної температури надовго або тримати в невідповідних умовах, качани швидко втратять соковитість і можуть зіпсуватися. «Вікна» розповідають, як зберегти готову кукурудзу свіжою якомога довше.

Скільки можна зберігати варену кукурудзу?

Час зберігання вареної кукурудзи залежить від обраного способу:

За кімнатної температури варена кукурудза зберігається 10–12 годин. У холодильнику варена кукурудза зберігається два-три дні. У морозильній камері варена кукурудза зберігається всю зиму.

Як правильно зберігати варену кукурудзу в холодильнику?

Щоб зерна кукурудзи не засохли, качани потрібно обмотати харчовою плівкою та покласти в холодильник. Також їх можна зберігати у каструлі у воді, в якій варилася кукурудза. Термін зберігання вареної кукурудзи в холодильнику – 2–3 дні.