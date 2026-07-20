Не втратить швидко смак: як правильно зберігати варену кукурудзу
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Качани швидко втратять соковитість і можуть зіпсуватися, якщо тримати їх в невідповідному місці
Варена кукурудза залишається смачною лише за умови правильного зберігання. Якщо залишити її за кімнатної температури надовго або тримати в невідповідних умовах, качани швидко втратять соковитість і можуть зіпсуватися. «Вікна» розповідають, як зберегти готову кукурудзу свіжою якомога довше.
Скільки можна зберігати варену кукурудзу?
Час зберігання вареної кукурудзи залежить від обраного способу:
- За кімнатної температури варена кукурудза зберігається 10–12 годин.
- У холодильнику варена кукурудза зберігається два-три дні.
- У морозильній камері варена кукурудза зберігається всю зиму.
Як правильно зберігати варену кукурудзу в холодильнику?
Щоб зерна кукурудзи не засохли, качани потрібно обмотати харчовою плівкою та покласти в холодильник. Також їх можна зберігати у каструлі у воді, в якій варилася кукурудза. Термін зберігання вареної кукурудзи в холодильнику – 2–3 дні.
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