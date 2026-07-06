Уже через один-два дні за неправильного зберігання ягоди можуть стати м’якими, почати гнити або вкритися пліснявою

Вишня належить до ягід, які швидко втрачають свіжість. Уже через один-два дні за неправильного зберігання ягоди можуть стати м’якими, почати гнити або вкритися пліснявою. «РБК-Україна» розповідає, як правильно зберігати ягоди, щоб вони довше залишалися свіжими.

Як зберігати вишні у холодильнику?

Після покупки ягоди не рекомендують залишати за кімнатної температури, оскільки тепло прискорює їхнє псування. Зберігати вишні потрібно в холодильнику.

Найкраще покласти вишні в широку неглибоку місткість, не закриваючи кришкою. Ягоди бажано розмістити одним шаром, без зайвого тиску зверху – це зменшує ризик утворення пошкоджень.

Також потрібно відразу прибрати пошкоджені або підгнилі ягоди, щоб вони не зіпсували решту вишень.

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Важливо пам’ятати про те, що вишні не потрібно мити перед зберіганням. Волога лише прискорює появу плісняви. Якщо не мити ягоди перед зберіганням та правильно їх зберігати, вони збережуться у холодильнику до 5 днів.