В одних країнах їх тримають в холодильнику, в інших – спокійно залишають при кімнатній температурі

Питання зберігання яєць викликає плутанину, адже в різних країнах діють різні правила. В одних країнах їх тримають в холодильнику, в інших – спокійно залишають при кімнатній температурі. Serious Eats розповідає, як справді слід зберігати яйця, щоб не наражати себе на небезпеку.

Чому в одних країнах яйця зберігають у холодильнику?

У США яйця перед продажем миють та дезінфікують. Через це з поверхні шкаралупи видаляється природна захисна плівка, яка зазвичай перешкоджає проникненню бактерій. Саме тому такі яйця потрібно охолоджувати, щоб зменшити ризик розвитку бактерій, таких як сальмонела, яка швидко розмножується при температурі від 4°C до 60°C.

«Міністерство сільського господарства США (USDA) вимагає, щоб яйця охолоджувалися протягом 36 годин після знесення та зберігалися в холоді протягом усього процесу дистрибуції», – каже Еліза Малоберті, менеджерка з безпеки харчових продуктів в American Egg Board.

Нижчі температури також можуть уповільнити природний процес старіння яєць. У міру старіння яєць білок стає рідшим, жовток – плоским, а оболонка слабшою. Зберігання яєць у холодильнику уповільнює ці зміни, що допомагає забезпечити кращі результати під час приготування їжі, каже Малоберті.

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Як інші країни зберігають яйця?

Інші країни по-різному підходять до ризику сальмонельозу, оскільки проникнення через яєчну шкаралупу – не єдиний спосіб забруднення яйця. Наприклад, заражена курка може передати інфекцію своїм яйцям. Також шкідливі бактерії можуть потрапити в яйця через забруднений корм.

У більшості країн ЄС миття яєць, призначених для роздрібної торгівлі, загалом заборонено, оскільки це шкодить захисній плівці. Натомість заходи з безпеки харчових продуктів значною мірою зосереджуються на контролі на попередніх етапах: вакцинація стада, біобезпека, моніторинг та суворе дотримання гігієни на фермах. Оскільки плівка залишається неушкодженою, яйця зазвичай продаються в роздріб без охолодження.

Охолодження їх у магазинах, а потім нагрівання під час транспортування може спричинити утворення конденсату на шкаралупі, що підвищує ризик проникнення бактерій через пори.

Як зберігати яйця при кімнатній температурі?

Якщо ви плануєте зберігати яйця при кімнатній температурі, їхня шкаралупа має бути чистою та сухою. А середовище зберігання має бути відносно прохолодним і стабільним. Якщо ви випадково поклали яйце в холодильник, воно має й надалі залишатися там.