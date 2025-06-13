У період формування зав’язі (червень) аґрусу особливо потрібен калій

Аґрус – одна з найвитриваліших ягідних культур, яка за належного догляду щороку приносить стабільний урожай. Проте з роками ґрунт під кущами виснажується і це може вплинути на кількість і якість ягід. Щоб підтримати родючість, улітку важливо не лише регулярно поливати рослину, а й правильно її підживлювати. Як це зробити, пише ТСН.

Мінеральне підживлення

У період формування зав’язі (червень) аґрусу особливо потрібен калій, він відповідає за смак і розмір ягід. Найкращим варіантом стане сульфат калію: одну столову ложку розводять у 10 літрах теплої води й виливають по відру під кожен кущ. Підживлення проводять після дощу або попереднього поливу, аби уникнути опіків коріння.

Органічні добрива та народні засоби

Настій деревного попелу – джерело калію, кальцію й мікроелементів. Для приготування склянку попелу заливають 10 літрами гарячої води, настоюють добу й поливають під корінь по одному відру на кущ.

Трав’яний настій з кропиви, кульбаби або подорожника збагачує ґрунт мікроелементами. Подрібнену зелень заповнюють на третину відра, заливають водою й настоюють п’ять днів. Потім настій проціджують і розводять у пропорції 1:10. Поливати варто раз на 10 днів.

Коров’як або пташиний послід – ефективні органічні добрива з природним вмістом азоту, фосфору й калію. Коров’як розводять водою у пропорції 1:10, пташиний послід – 1:20. Полив проводять у вечірній час або за похмурої погоди.

Режим поливу

Ґрунт під аґрусом у спекотний період має залишатися вологим. Поливати слід щотижня по 5-6 відер на кущ. Найкращий час – ранок або вечір. У дуже спекотні дні частоту поливання можна трохи збільшити.

Після кожного поливу або підживлення мульчуйте ґрунт навколо кущів. Це допоможе зберегти вологу, пригальмувати ріст бур’янів і покращити структуру ґрунту.