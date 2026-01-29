Вінчик, блендер чи звичайна банка: як збити молоко в піну для кави
Домашній капучино чи лате з молочною пінкою можна приготувати й удома, використовуючи просту техніку та підручні засоби. УНІАН розповідає, завдяки яким способам можна гарно збити молоко в піну.
Як збити молоко в піну для кави?
- Вінчик. Така пінка буде нестійкою, тому заздалегідь приготуйте та остудіть каву. Молоко нагрійте в посуді з високими бортиками. Нахиліть місткість під кутом 45° та почніть швидко збивати вінчиком до появи піни. Коли вона з’явиться, відразу вливайте її в каву.
- Блендер. У високий залізний посуд налийте молоко та поставте на маленький вогонь. Збивайте молоко занурювальним блендером прямо під час нагрівання. Така пінка вийде ніжною та пишною, але теж не дуже стійкою.
- Банка. Для цього способу наповніть холодним молоком невелику банку на третину та накрийте кришкою. Потім почніть швидко трясти банку вгору і вниз впродовж хвилини. У банці з’явиться багато пишної піни, проте після цього зніміть кришку та поставте банку в мікрохвильовку на 30 секунд. Молоко нагріється, а пінка осяде, ставши густою та щільною.
