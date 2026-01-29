фото Unsplash

Домашній капучино чи лате з молочною пінкою можна приготувати й удома, використовуючи просту техніку та підручні засоби. УНІАН розповідає, завдяки яким способам можна гарно збити молоко в піну. Як збити молоко в піну для кави? Вінчик. Така пінка буде нестійкою, тому заздалегідь приготуйте та остудіть каву. Молоко нагрійте в посуді з високими бортиками. Нахиліть місткість під кутом 45° та почніть швидко збивати вінчиком до появи піни. Коли вона з’явиться, відразу вливайте її в каву. Блендер. У високий залізний посуд налийте молоко та поставте на маленький вогонь. Збивайте молоко занурювальним блендером прямо під час нагрівання. Така пінка вийде ніжною та пишною, але теж не дуже стійкою. Банка. Для цього способу наповніть холодним молоком невелику банку на третину та накрийте кришкою. Потім почніть швидко трясти банку вгору і вниз впродовж хвилини. У банці з’явиться багато пишної піни, проте після цього зніміть кришку та поставте банку в мікрохвильовку на 30 секунд. Молоко нагріється, а пінка осяде, ставши густою та щільною.

