Найкращий час для збирання буряків – із кінця вересня до початку жовтня

Осінній сезон – це час активного збирання врожаю, і буряки не є винятком. Але щоб коренеплоди зберігалися довго, не в’янули і не втрачали смакових якостей, важливо вчасно їх викопати та правильно підготувати до зберігання. Коли і як це зробити, пише «РБК-Україна».

Оптимальні строки для збирання буряків

Найкращий час для збирання буряків – із кінця вересня до початку жовтня. Варто орієнтуватися не лише на календар, а й на погодні умови. Температура повітря має триматися в межах +5-7°C, і до моменту викопування не повинно бути нічних заморозків. Якщо залишити буряки в землі після похолодання, вони можуть втратити щільність і зіпсуватися.

Як зрозуміти, що буряки вже дозріли

Ознаки, що буряк готовий до збирання:

листя починає жовтіти й в’янути;

коренеплоди частково виступають над поверхнею ґрунту;

буряки досягли стандартного для свого сорту розміру.

Як правильно викопувати буряки

Щоб не пошкодити коренеплоди, краще використовувати вила або лопату. Землю підіймайте обережно, не зачіпаючи самі овочі. Будь-які подряпини чи порізи на шкірці скорочують термін зберігання, тому пошкоджені екземпляри краще одразу використати у їжу.

Після викопування обріжте бадилля, залишивши невеликий «хвостик» завдовжки 1-2 см. Це допоможе зберегти вологу всередині коренеплоду.

Умови зберігання буряків

Зберігати буряки потрібно в прохолодному й вологому приміщенні з температурою +2+4°C. Найкращі варіанти:

у погребі чи підвалі;

у дерев’яних або пластикових ящиках, пересипаних піском чи тирсою;

у тканинних мішках або буртах, присипаних шаром ґрунту.

Такі умови дозволяють зберігати буряки свіжими й соковитими до самої весни.

Коли краще збирати буряки за місячним календарем

Сприятливі дні для збирання та закладання на зберігання:

вересень: 6-8, 15-17, 24-26, 29-30;

6-8, 15-17, 24-26, 29-30; жовтень: 3-5, 13-15, 22-24.

Несприятливі дні (молодик, повня):