Під час збору яблук краще не рвати плоди різко

Смак яблук узимку та їхня здатність довго зберігатися залежать не тільки від сорту, а й від того, як і коли саме їх було зірвано. Досвідчені садівники знають, що вчасний збір урожаю – це запорука тривалого зберігання плодів без втрати смаку й якості. Коли і як збирати яблука для довгого зберігання, пише «24 Канал».

Як визначити стиглість яблук

Найпростіший спосіб визначити стиглість яблук – скуштувати плід: він має бути солодким, соковитим і мати щільну м’якоть. Варто звертати увагу й на забарвлення, воно має відповідати типовому для конкретного сорту. Не менш важливо уникати пошкоджених плодів – ті, що впали на землю, краще одразу переробити на варення чи сік, бо довго вони не зберігаються.

Як правильно зібрати яблука

Під час збору яблук краще не рвати плоди різко. Стигле яблуко легко відокремлюється від гілки, якщо його злегка провернути й підняти догори. Якщо ж плід не піддається, йому ще зарано залишати дерево. Зірване яблуко важливо покласти обережно, не кидаючи його в кошик, інакше навіть невеликі пошкодження можуть призвести до гниття під час зберігання.

Найпершими дозрівають яблука, які ростуть на зовнішніх гілках і в нижній частині дерева, вони отримують більше світла й тепла. Саме з них варто починати збір, поступово просуваючись до середини крони. Якщо яблуня висока, бажано використовувати драбину або спеціальний збирач плодів із довгою ручкою, це допоможе зняти яблука обережно, без травмування деревини та плодів.

Ще один важливий нюанс – не варто збирати яблука в дощ чи одразу після опадів. Мокрі плоди швидше псуються в ящиках і можуть зіпсувати решту зібраного врожаю. Так само небажано зберігати яблука, на яких є сліди уражень чи підгнивання, навіть один проблемний плід може знищити цілу партію.