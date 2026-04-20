Звичайне тісто для млинців можна легко зробити більш ніжним, якщо додати один несподіваний інгредієнт – мінеральну воду. Цей простий спосіб допомагає змінити текстуру страви без зайвих інгредієнтів. Pixel Inform розповідає, у чому секрет мінеральної води.

Навіщо додавати у тісто мінеральну воду?

Багатьом подобаються саме ажурні млинці, однак саме такий результат можна отримати шляхом додавання в тісто соди з оцтом. Проте проблема полягає в тому, що через ці компоненти страва набуває неприємної кислинки.

Тому ці інгредієнти можна замінити мінеральною водою, адже в ній є бульбашки вуглекислого газу. Вони й зроблять ваші млинці ажурними. Мінералку потрібно одразу ж з’єднати з молоком та яйцями. Насипати борошно слід пізніше.