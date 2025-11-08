Можливо ви впевнені що перепробували всі можливі рецепти млинців, але все одно з’являються нові та незвичайні способи приготування цієї страви. Одним з таких способів є додавання в тісто лимонного соку. News24 розповідає, навіщо це потрібно робити.

Навіщо додавати в тісто для млинців лимонний сік?

Якщо додати у тісто для млинців лимонний сік страва набуде яскравого смаку. І млинці будуть ідеально поєднуватися як із солодкою начинкою, так і з солоною.

Як правильно додати лимонний сік?

В окремій місткості збити два підсолені яйця. У яєчну рідину додати сік, вичавлений з цілого лимона. Після цього в суміш влити 300 мілілітрів молока. Далі в цю ж місткість поступово всипати 200 грамів борошна та ретельно перемішати. Після перемішування до тіста потрібно додати ще 300 мілілітрів молока та знову збити вінчиком, щоб не лишилося жодної грудочки.

Отримане тісто потрібно залишити на кілька хвилин, щоб інгредієнти змогли почати взаємодіяти між собою, а потім можна почати смажити.